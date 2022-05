Stranger Things 4: migliaia in Duomo per l'anteprima della serie Netflix

La prima puntata della quarta stagione della nota fiction di fantascienza è stata trasmessa in esclusiva per l'Italia nel cuore di Milano

Il mondo di Stranger Things arriva a Milano con la premiere della prima puntata della celebre serie di fantascienza targata Netflix. L'anteprima è stata trasmessa in piazza Duomo davanti a migliaia di persone accorse per assistere alla prima visione programmata per le 21.30, gratuita e aperta a tutti fino a esaurimento posti.