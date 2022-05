Street art, i venticinque nuovi murales di Città studi

Cinque giorni all'insegna della street art in piazza Leonardo, nel cuore di Città studi, dove dall'11 al 15 maggio si è svolta la terza edizione di Poli Urban Colors, il contest dedicato alla cultura hip hop che ha lo scopo di restituire momenti di socialità ai quartieri e ridare bellezza ad angoli "trascurati" di Milano. In strada venticinque artisti che hanno realizzato altrettante opere sui muri del Campus Leonardo del Politecnico, seguiti da skaters e dj che hanno animato l'evento organizzato insieme al collettivo Svoltastudenti.

"Per questa edizione di Poli Urban Colors 2022 - spiega Luca Mayr, curatore e direttore artistico dell’evento - Abbiamo voluto sviluppare ulteriormente il rapporto con la comunità studentesca e con il quartiere perché Città studi è un quartiere storico di Milano, casa della sede più antica del Politecnico e centro propulsore della nascita del writing a Milano. Città studi è anche una zona che nel tempo ha affrontato con non poche difficoltà situazioni di degrado urbanistico e per questo il nostro contest è anche un'occasione di riscatto del quartiere, come già accaduto con le precedenti edizioni alla Bovisa".