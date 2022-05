Gli studenti del Galilei a lezione di mobilità sostenibile con Citroën Ami 100% electric

Educarsi alla mobilità sostenibile sgommando con una Citroën Ami-100% electric nel cortile di scuola. A farlo sono stati gli studenti dell'IIS G. Galilei di Milano, dove venerdì 27 maggio è arrivata la decima tappa di “GënerationAMI – a scuola di electric mobility”, progetto didattico educativo della casa automobilistica francese rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado.

"Crediamo molto in questo progetto - spiega il direttore marketing di Citroën Italia, Alessandro Musumeci - Pensiamo che un’appropriata formazione sulle tematiche della sostenibilità ambientale sia fondamentale per fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per diventare futuri automobilisti informati e responsabili. Citroën Ami-100% ëlectric è l’oggetto ideale per questa iniziativa perché rappresenta la soluzione facile, moderna e anticonformista per una mobilità senza emissioni, anche per i più giovani, dai 14 anni in su".