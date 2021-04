Milano, la protesta degli studenti universitari: "In 13 mesi nessun piano concreto per gli atenei". Video

Hanno occupato il Chiostro della Ghiaccia, all'Università degli Studi di Milano, per chiedere al Governo che sia fatto un piano concreto per il rientro degli studenti negli atenei. Protagonisti del gesto alcuni alunni e alunne delle facoltà umanistiche di via Festa del Perdono, che hanno rivendicato le ragioni della scuola prendendo simbolicamente "possesso" di uno dei cortili della Statale.

"Negli ultimi 13 mesi il governo italiano ha completamente ignorato la questione delle università - spiegano studentesse e studenti in un comunicato - Nessun serio provvedimento è stato preso sul piano nazionale, nessun tipo di aiuto è stato dato a studentesse e studenti né dal punto di vista economico, né psicologico. In questo momento è difficile trovare un posto dove studiare, le biblioteche sono piene, e la fascia oraria d'apertura delle stesse è stata ridotta. In più le aule studio sono pochissime e tutte sovraffollate. Nonostante l'offerta didattica sia scadente, le tasse sono rimaste invariate e non sono stati inseriti appelli straordinari".