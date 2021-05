Milano, ancora occupazioni alla Statale: "Chiediamo luoghi di studio e riduzione delle tasse". Video

Rivendichiamo un diritto all studio inclusivo che permetta a tutti di partecipare alla vita universitaria in sicurezza". Così gli studenti del gruppo Ecologia Politica Milano motivano l'ennesima occupazione di un chiostro della Statale di Milano, dove gli universitari hanno organizzato un'assemblea aperta per discutere dei molteplici problemi legati al rientro a scuola dopo il Covid.

"Occupiamo perché mancano spazi di studio sufficienti per tutti - spiega Sabina Ndreaj, di Ecologia Politica Milano - Chiediamo inoltre che siano abbassate le tasse universitarie, perché non si può pensare che per l'Università tutti questi mesi di Dad abbiamo avuto lo stesso costo delle lezioni in presenza. Oggi abbiamo simbolicamente preso possesso di una delle moltissime aule inutilizzate dell'ateneo, un gesto per ricostruire uno spazio di socialità".