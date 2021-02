Milano, alcool alle minorenni per violentarle e filmare gli abusi: l'arresto dei 3 stupratori. Video

Offrivano alcool alle minorenni per poi violentarle e filmare gli abusi sessuali. Con questa gravissima accusa 3 uomini sono stati arrestati dalla Polizia Locale di Milano, allertata dopo la denuncia di una 14enne che, accompagnata dalla madre, si era presentata alla clinica Mangiagalli denunciando la violenza.

In manette un 24enne conoscente della vittima, un 33enne e un 60enne, tutti sudamericani. Secondo gli inquirenti avrebbero agito attirando la ragazza in uno scantinato di Bignami con la scusa di una festa. Una volta isolata, la giovane sarebbe stata fatta ubriacare fino a perdere i senti, per poi subire la violenza. Durante le indagini sarebbe inoltre emersa l'esistenza di una seconda vittima, sempre minorenne, abusata con le stesse modalità a marzo 2020. È proprio in quell'occasione che i 3 molestatori avrebbero realizzato un filmato che documentava lo stupro della ragazza.