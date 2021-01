Milano, massacrano e stuprano una donna: ecco il video della fuga dei due violentatori

Per lei era stato l'incubo più terribile: violentata e picchiata da due uomini all'interno della sua stessa casa. Ora, due marocchini di 24 e 25 anni sono stati arrestati per aver stuprato, massacrato e rapinato la donna, una 34enne anche lei originaria del Marocco. Il fatto è avvenuto il primo settembre a Milano. La donna aveva ospitato i due giovani connazionali nella sua abitazione dopo che insieme avevano trascorso la serata in un locale, fidandosi di loro.

Il 24enne e il 25enne, invece, hanno tradito quella fiducia è si sono scagliati contro la donna. La violenza sessuale, la rapina e i numerosi pugni al volto e al corpo, sono stati il loro ringraziamento.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal gip Guido Salvini. Si è arrivati ai due grazie alle indagini della Squadra Mobile e del pm Bianca Baj Macario. Un tassello fondamentale per risalire ai due è stato rappresentato dalle immagini delle telecamere lungo le strade percorse dalla loro Citroen Picasso grigia, come mostrano queste immagini diffuse dalla questura di Milano.