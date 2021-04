Milano, musica lirica dal vivo davanti al Teatro alla Scala: la performance del maestro Veronesi. Video

La Bohème di Giacomo Puccini eseguita davanti al Teatro alla Scala in solidarietà con i lavoratori dello spettacolo fermi a causa del lockdown. È l'iniziativa del direttore d'orchestra Alberto Veronesi, che accompagnato da tre cantanti lirici ha suonato la celebre aria davanti a decine di curiosi.

"Serve un sostegno per le maestranze dei teatri e delle sale da ballo - ha spiegato il maestro dopo la performance - Non vogliamo un reddito di cittadinanza, ma un aiuto per poter ripartire e tornare a lavorare. In Italia, già normalmente, gran parte della popolazione rinuncia alla cultura, ma con la pandemia la situazione è peggiorata ancor di più".