Perché la metro di Milano era piena di suore. Video

Il flash mob in metro per lanciare il musical "Sister act" al teatro Nazionale

Mischiate tra i passeggeri, in banchina, sulle scale delle stazioni: la metro di Milano mercoledì è stata invasa dalle suore. Ma perché? Si è trattato di un flash mob firmato dal teatro Nazionale, dove da giovedì 13 ottobre, e fino al 7 gennaio, sarà in calendario il musical "Sister act".



In un mix a base di incredulità e imbarazzo, le persone si chiedevano perché quelle suore tra un balletto e mille sorrisi, con un giornale che ritraeva in prima pagina una consorella, si avvicinassero ai cittadini. A svelare il mistero ci ha pensato proprio la prima pagina del quotidiano, su cui faceva bella mostra di sé il titolo del musical.

“Effettivamente - ha raccontato Giorgia, studentessa 22enne che ha vestito i panni di ‘Suor Maria’ - possiamo dire che tra le persone, soprattutto in metropolitana, la gente ci guardava stupefatta. Due anziani ci hanno chiesto da che convento arrivassimo perché 'in tanti anni delle suore così non le avevamo mai viste'. I più giovani non hanno ovviamente esitato a scattarsi un selfie con noi per poi postarlo sui loro social”.

"Con questo flash mob – ha spiegato Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment, multinazionale americana produttrice di spettacoli live e direttore dei teatri Nazionale e Lirico di Milano – abbiamo pensato di rendere ancora più attuale e giovane la nostra proposta di musical. Stare in mezzo alla gente è il modo migliore per invitarli a vedere uno spettacolo che è un ‘evergreen’ e che promette già molto bene. Uno dei motivi che ci ha spinto a proporre Sister Act per la stagione 2022/23 – ha concluso Forte – è proprio quello di offrire un’occasione di svago. Il nostro musical è sinonimo di puro divertimento che vuole contribuire a offrire un piacevole momento di spensieratezza".