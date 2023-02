Superenalotto: il tabaccaio milanese nel sistemone vincente da 317 milioni

Si fa festa alla tabaccheria "762" di via Novara, a Milano, dove ieri un fortunato ha vinto una delle 90 quote di un maxi sistema che ha sbancato il jackpot da 371 milioni al superenalotto. Un "6" milionario agguantato anche da alcuni milanesi, come quello nei giorni passati ha acquistato proprio dal rivenditore Sisal di via Novara una delle schedine appartenente al fortunato "sistemone". Una benevola coincidenza per l'ignaro acquirente, o forse no, visto che già in passato al "762" si sono verificate altre 4 vincite.

"Ieri sera mi ha chiamato mio fratello dicendomi che i numeri usciti erano stati giocati anche da noi - racconta Claudio Sobacchi, titolare della tabaccheria -. Ho perso immediatamente l'appetito e sono uscito di casa per festeggiare. In molti mi chiedono perché sono felice anche se non sono io quello che ha vinto, ma rispondo semplicemente di essere soddisfatto della vincita di un mio cliente. Non so ancora chi sia, potrebbe essere qualcuno del quartiere o qualcuno di passaggio, ma in ogni caso penso che sarà stanato presto. Io lo aspetto qui, almeno per un caffè".