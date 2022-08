Video: entra a tutta velocità col suv in spiaggia e rischia una strage

E' una 73enne di Milano (residente a Lugano) la guidatrice che, qualche ora fa, ha rischiato di fare una strage entrando con il suv Range Rover a tutta velocità ai Bagni Piero di Forte dei Marmi (Lucca).

Secondo i primi riscontri la donna, per cause ancora da accertare, è piombata nello stabilimento balneare all'ora di pranzo. Tra le prime ipotesi dei carabinieri, o un malore o una calzatura (infradito) che ha bloccato la corsa dell'acceleratore. La 73enne è piombata così nel bagno distruggendo una cabina e bloccandosi nell'arenile. Per un soffio ha evitato due bagnanti che sono passate pochi secondi prima del suo arrivo. Ma il bilancio poteva essere molto più pesante: la spiaggia in quel momento era affollatissima.

Nell'incidente la macchina è andata distrutta. La guidatrice, sotto choc e con diversi traumi, è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita.