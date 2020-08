Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vasca di laminazione a Bresso, inizia tra le proteste il taglio degli alberi al Parco Nord di Milano

Nelle immagini del comitato 'Bresso NO Vasca' ecco le ruspe in azione per abbattere gli arbusti che faranno spazio all'impianto di raccolta dell'acqua piovana che dovrebbe impedire le esondazioni del Seveso a Milano