Milano, i residenti della zona 5 contro il taglio degli alberi al Parco del Ticinello. Video

Hanno depositato centinaia di firme davanti al municipio, chiedendo lo stop al piano di riqualificazione che ha dato il via al taglio di numerosi alberi al Parco del Ticinello. Protagonisti della protesta gli abitanti della zona 5, che riuniti sotto la sigla "Comitato per la difesa dell'ambiente zona 5", si sono presentati davanti a Palazzo Marino giovedì 22 aprile manifestando il proprio dissenso con il piano avviato dal Comune.

"Si tratta di un'oasi naturale che noi abitanti della zona custodiamo e curiamo da anni - spiega Anna Stefanelli, membro del comitato - Già dai primi lavori di riqualificazione sono emerse da subito molte criticità. Anzitutto l'illuminazione artificiale, che sta facendo scappare la fauna selvatica presente nel parco. Parliamo di rarità come le lucciole, un fenomeno che a Milano è quasi impossibile da vedere. Ci sono poi il cemento e gli alberi che stanno per essere tagliati, perché non sono conformi al rendering fatto dal Comune. Non sono ordinati in fila come dovrebbero, e per questo li abbattono. Non è certo un motivo. Chiediamo al sindaco di confrontarsi con i cittadini del quartiere per salvaguardare il Ticinello".