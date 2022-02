Il regalo dei giudici di Italia's got talent ai bimbi della scuola di Milano. Video

La scuola Confalonieri chiama, Italia's got talent risponde. I giudici del programma televisivo hanno infatti dedicato un video ai piccoli della scuola di via Jacopo dal Verme a Milano che in questi giorni sono impegnati nel loro personalissimo talent show scolastico organizzato dal comitato di genitori.

Gli alunni si "sfideranno" con delle clip in cui mostreranno le loro abilità e i vincitori saranno scelti da una speciale giuria del Teatro del Buratto. Così in soccorso dei ragazzini sono arrivati dei veri e proprio esperti del settore - dalla Comello alla Pellegrini, passando per Elio e Frank Matano, in versione Joe Bastianich - che hanno voluto fare i loro speciali auguri ai bimbi della Confalonieri.

Il video è stato condiviso sui social proprio dall'associazione genitori Confalonieri: "Bambini, bambini, guardate chi vi fa in bocca al lupo!", hanno scritto le mamme e i papà.