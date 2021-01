Tampone rapido prima di occupare la scuola: "Così dimostriamo che rientrare in sicurezza si può". Video

Hanno occupato la scuola facendosi il tampone rapido prima di entrare. Così gli studenti dell'istituto Virgilio hanno voluto dimostrare che un rientro in classe in sicurezza è possibile nonostante il Covid. L'occupazione è iniziata nella mattina di venerdì 22 gennaio, con i ragazzi che, "complice" la dirigenza scolastica, hanno preso possesso della palestra organizzando Dad di gruppo e dormendo all'interno del complesso scolastico.

"È quasi un anno che siamo in Dad - spiegano gli studenti - Vogliamo che la situazione cambi. Facendoci il tampone rapido abbiamo l'esito in appena venti minuti, e oggi abbiamo dimostrato che basta organizzarsi, e il rientro a scuola in tutta sicurezza è più che possibile".

"La Dad è solo parte del problema. Ci sono gli ormai noti problemi economici che la didattica a distanza crea alle famiglie meno abbienti - spiega all'esterno il genitore di un ragazzo - Ma molte famiglie stanno segnalando di essere preoccupate perché vedono i propri figli appassire a causa della mancanza di socialità. La scuola senza studenti non è scuola, e negare ai ragazzi quello stare insieme, che è una parte fondamentale dello sviluppo di tutte le persone, è qualcosa che li danneggia".