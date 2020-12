Milano, ecco il 'tampone sospeso': "Anche gli ultimi hanno il diritto di essere testati per il Covid"

Un 'tampone sospeso', ispirato alla celebre usanza napoletana del caffè sospeso, da lasciare in dono a chi non se lo può permettere. È l'iniziativa di ADL Cobas, Arci e Medicina democratica, che a partire da sabato 12 dicembre, e per i prossimi weekend, ha allestito in piazzale Baiamonti un tendone per i test rapidi antigenici nel quale, oltre a testare se stessi, si potrà pagare un tampone per i meno fortunati.

"Anche gli ultimi hanno diritto a essere testati per il Covid - spiegano gli organizzatori davanti alla struttura allestita di fronte alla sede della 'Brigata sanitaria soccorso rosso' - Pensiamo ai riders, ai migranti e ai senzatetto, ma anche a tutte quelle famiglie provate dalla crisi che non si possono permettere il costo di un tampone. Oggi è importante essere qui per dimostrare che solo con la solidarietà si possono colmare le evidenti lacune del nostro sistema sanitario".