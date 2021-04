Milano, tamponi rapidi in auto a Romolo: il drive through riapre con Croce Rossa ed Esercito. Video

È stato riattivato grazie alla Croce Rossa e all'Esercito il drive through per i tamponi rapidi di Romolo. La struttura, inaugurata lo scorso ottobre insieme a quella "gemella" al parco Trenno, era rimasta inutilizzata e abbandonata subito dopo la riapertura, tanto da provocare numerose proteste tra i residenti.

Ora, grazie all'intervento di Croce Rossa Italiana, il drive-in ricavato nel parcheggio ATM sarà attivo dal lunedì al sabato (dalle 8 alle 14) e previa prenotazione sul portale dell'ATS sarà possibile per chiunque effettuarvi il test rapido per il Covid mediante tampone. In caso di positività l'utente sarà subito indirizzato in un secondo tendone dove il personale sanitario procederà con il tampone molecolare approfondito, che sarà analizzato presso l'ASST S.S. Paolo e Carlo. Il paziente sottoposto al tampone molecolare sarà quindi contattato dall'Azienda di Tutela della Salute per conoscere le modalità con le quali effettuare l'isolamento e attendere l'esito del test Covid approfondito.