Milano, alla Stazione Centrale arrivano i tamponi rapidi gratis: orari e modalità del servizio. Video

Tamponi rapidi, gratis e per tutti. Accade alla Stazione Centrale di Milano, dove la Croce Rossa ha allestito un tendone in cui poter fare il test antigenico rapido senza prenotazioni né prescrizioni mediche di alcun tipo. Il servizio è attivo da venerdì 16 aprile, tutti i giorni dalle 8 alle 20. È sufficiente mettersi in coda all'ingresso principale della stazione, dove i volontari della Croce Rossa misurano la temperatura e aiutano a compilare la liberatoria per il test. Una volta fatto il tampone i "pazienti" attendono il risultato (previsto entro 15 minuti circa) in un'area sanificata e separata.

"Questo progetto è importante perché ci permette di mettere in campo quella che noi chiamiamo la 'medicina di prossimità' - spiega Raffaele Pepe, medico e responsabile sanitario della Croce Rossa Italiana - Qui chiunque può fare il tampone in modo gratuito e rapido, e dico chiunque perché lo possono fare anche le tante persone in difficoltà che spesso vivono nei pressi della stazione: senzatetto e migranti, soprattutto. Fare i tamponi poi è soprattutto un modo per promuovere delle buone pratiche. Avremo a che fare con il virus ancora per molto, e se vogliamo ritornare un poco alla normalità dobbiamo sempre tenere a mente la regola delle tre T: tamponare, tracciare e trattare. Solo così si previene e sconfigge la pandemia".

E un assaggio di normalità lo hanno avuto i passeggeri dei primi treni Covid Free partiti proprio dalla Stazione Centrale, passeggeri che prima di salire in carrozza si sono anch'essi sottoposti al tampone rapido della Croce Rossa. A partire da venerdì 16 aprile Trenitalia mette infatti in campo due Frecciarossa Covid Tested al giorno per Roma, in partenza alle 8.50 e alle 18 con arrivo a Termini. Per salire a bordo dei Frecciarossa Covid Free sarà necessario avere un tampone negativo eseguito nelle ore precedenti alla partenza o sottoporsi al tampone rapido della Croce Rossa dirattamente alla Stazione Centrale.