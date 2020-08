Video: tassista rapinato a Milano coltello alla gola: "Siete dei vigliacchi, perchè mi fate questo?"

"Siete dei vigliacchi, vi prego, non fatemi questo, non guadagno niente, quello mi serve". A nulla sono valse le suppliche di un tassista milanese che, l'altro giorno, è stato rapinato di tutto da una banda di tre ragazzi, che stavano poi cercando di fuggire in treno e due di loro sono stati catturati dalla polizia.

Il concitato episodio è stato ripreso dalla telecamera di sicurezza montata sul taxi. I criminali l'hanno più volte minacciato di morte: "Ti ammazzo".

Secondo quanto riportato dagli investigatori, in occasione delle rapine, fingendosi clienti, avevano chiesto di essere trasportati sino in prossimità del quartiere dove risiedono e, una volta terminata la corsa, uno aveva il compito di bloccare l’autista puntandogli un coltello alla gola.