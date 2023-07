"Devo intervenire": tassista salva ragazzo da 4 rapinatori a Milano. Video

Non si è girato dall'altra parte. Non è rimasto a guardare. Anzi, è intervenuto e ha salvato un ragazzo finito nel mirino del branco, mettendo in fuga gli aggressori e facendo salire la vittima nella sua auto. Al sicuro. Protagonista un tassista milanese, che nella notte tra lunedì e martedì ha assistito a un tentativo di rapina sventato soltanto grazie al suo coraggio.

Il guidatore, come si video nel video ripreso dalla sua dashcam, si è accorto che quattro persone stavano inseguendo un giovane in viale Papiniano e ha subito capito cosa stava succedendo. Così ha inseguito il gruppetto con la sua macchina, ha suonato il clacson per mettere in fuga i rapinatori e ha poi "caricato" a bordo la vittima, che stava tornando a casa dopo il lavoro.

Il conducente, ringraziato più volte dal ragazzo, lo ha poi fatto sedere sul sedile anteriore e lo ha accompagnato nella sua abitazione. "Sono un padre di famiglia e ti ho visto che eri in difficoltà", ha poi detto il tassista al ragazzo, visibilmente spaventato.