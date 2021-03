Corse gratis per anziani, disabili e famiglie in crisi: come funziona il 'Taxi solidale'. Video

Corse gratis per anziani, disabili e famiglie in crisi a causa del Covid. È l'iniziativa dei tassisti di Milano che per venire incontro alle esigenze dei più deboli hanno aderito alla rete solidale coordinata dal Comune "Milano aiuta", offrendo i propri mezzi per le necessità più varie: dal trasporto di persone in carrozzina, all'accompagnamento degli over 80 e dei pensionati che devono essere vaccinati per il Coronavirus, passando per la spesa al supermercato e i trasporti di persone in carico ai servizi sociali.

"Quest'iniziativa nasce grazie all'impegno della fondazione Guido Venosta - spiega il vice presidente di "Taxi blu" Stefano Salzani - che ha messo in campo un milione di euro per aiutare quella parte di cittadinanza più fragile o che è stata duramente colpita dalla crisi economica. Attraverso il coordinamento del Comune le chiamate vengono deviate direttamente ai nostri centralini, con i quali è possibile prenotare un taxi o fissare un trasporto su appuntamento, spiegando le esigenze del passeggero. È sufficiente chiamare il centralino 020202, dire che si ha bisogno del servizio 'Taxi solidal' e la chiamata sarà inoltrata automaticamente a una delle tre società di Taxi aderenti".