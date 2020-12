Milano, a Peschiera Borromeo il teatro diventa spettacolo in streaming con "Oltheatre"

Si chiama "Oltheatre" il progetto nato a Peschiera Borromeo e che mette online il teatro per vederlo da casa. Un'iniziativa nata dalla direttrice artistica Chiara Valli dopo duri mesi di inattività a causa del Covid, e che dal 30 dicembre al 2 gennaio mette in rete sul sito www.oltheatre.it l'opera di Anna Rita Larghi "In the house".

"Si tratta di un modo per raggiungere i nostri spettatori abituali mantenendo il distanziamento imposto dal Covid - spiega Chiara Valli - Non è stato facile adattare il teatro al video, ma grazie all'ottimo lavoro del nostro regista, di Anna e della troupe, siamo riusciti a cogliere l'occasione per proporre uno spettacolo teatrale in un modo diverso. Basta accedere alla biglietteria online e godersi la visione".

"L'opera 'In the house' è stata interamente riadattata per questo tipo di fruizione - spiega la regista e coreografa Anna Rita Larghi - Grazie ai movimenti delle telecamere riusciamo a entrare in una serie di appartamenti mostrando allo spettatore cosa accade realmente dietro alle mura domestiche di varie famiglie con diverse situazioni. È stata una sfida che ora speriamo venga ripagata. Lo scopriremo presto nei commenti online".