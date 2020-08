Temporale a Milano, acqua a catinelle e tempesta di fulmini sulla città

Il maltempo era stato annunciato. E nella serata di domenica 2 agosto un violento temporale si è abbattuto su Milano e hinterland. La pioggia, caduta in maniera copiosa, non ha causato ingenti danni, solo qualche allagamento. Seveso e Lambro, monitorati in maniera costante dalle squadre della protezione civile, seppur ingrossati dalle precipitazioni sono rimasti all'interno dei loro alvei. Un'altra intensa perturbazione, invece, interesserà Milano nella giornata di lunedì 3 agosto.