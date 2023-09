Tornano le tende in piazza degli studenti contro il caro affitti a Milano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli studenti in tenda tornano a farsi sentire davanti alla sede del Politecnico di Milano, dove lo scorso maggio la studentessa di ingegneria Ilaria Lamera aveva iniziato la sua simbolica protesta contro il caro affitti piantando la propria tenda di fronte all'ateneo. A cinque mesi di distanza, denunciano i ragazzi, nulla sembra cambiare, nonostante i molti attestati di stima e le molte promesse fatte dalle istituzioni. Per dare una svolta alla protesta, che chiede alloggi a prezzi accessibili per gli studenti, ma anche per le famiglie "vittime" della cosiddetta emergenza abitativa, i manifestanti hanno indetto un'assemblea nazionale "delle tende", chiamando a raccolta i ragazzi che in tutta Italia protestano contro la cronica carenza di case per chi studia.

"Purtroppo, nonostante le dimostrazioni di vicinanza e le ipotesi messe sui tavoli, nella pratica non è cambiato proprio nulla - spiega Ilaria Lamera -. Le uniche proposte concrete sono arrivate dal Comune di Milano, ma si sono poi rivelate poco praticabili. Con questa giornata vorremmo spronare tutte le istituzioni a muoversi adesso, perché l'emergenza abitativa è ora. I segnali non sono buoni, lo dimostra il rifiuto di Regione Lombardia alla proposta di destinare alcune case Aler da ristrutturare agli studenti. Una chiusura che non ci fa ben sperare nei confronti della politica. A Milano, e in altre molte città, c'è un'emergenza da affrontare: studenti e famiglie a basso reddito non riescono più a trovare una casa a prezzi abbordabili, e di fatto viene loro negato un diritto fondamentale".