Migliaia di tifosi si sono ritrovati alla Pinetina per salutare l'Inter in vista del derby di lunedì

Insieme verso il sogno. Migliaia di tifosi dell'Inter domenica pomeriggio si sono ritrovati ad Appiano Gentile per salutare la squadra e caricarla in vista del derby col Milan di lunedì. Un derby che potrebbe passare alla storia per i colori nerazzurri: con una vittoria, infatti, Lautaro e compagni sarebbero aritmeticamente campioni d'Italia e guadagnerebbero la seconda stella proprio sul campo dei rivali, fermi a 19 scudetti.

Ecco le immagini condivise sui social dal club nerazzurro, con un commento eloquente: "Per questa gente", accompagnato da due cuori nerazzurri.