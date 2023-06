I Viking della Juve a Milano: fumogeni sul cavalcavia e canzoni fasciste

Fumogeni e fuochi d'artificio sparati dalla sopraelevata di piazzale Corvetto, conditi da un nostalgico "Me ne frego" e canzoni del Ventennio fascista. Così i Viking, i tifosi milanesi della Juventus, hanno deciso di celebrare il raduno dei supporter bianconeri di Milano in sostegno a Loris Grancini, presidente del gruppo e da anni interdetto dall'ingresso allo stadio per daspo. Nel filmato, messo in rete sul profilo Instagram MilanoBellaDaDio, ecco i "festeggiamenti" dei supporter della Vecchia signora nel quartiere alla periferia sud di Milano.