Lo spettacolo dei tifosi del Milan in Stazione Centrale: video

Il Milan è campione d'Italia ma oltre caroselli per le strade della città in queste ultime ore si assiste al carosello digitale sui social, tra foto e video dei festeggiamenti in piazza Duomo e davanti Casa Milan. Tra i video condivisi in queste ore sui social, chiama particolarmente l'attenzione quello che mostra lo spettacolo dei tifosi in Stazione Centrale: i milanesi che hanno raggiunto lo stadio Mapei di Reggio Emilia in treno, prima della partenza, hanno intonato cori per i rossoneri all'interno dello scalo ferroviario. Qui un video caricato su Twitter dal giornalista Arturo Calcagni.