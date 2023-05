La coda per una maglietta disegnata dal tiktoker 'Sex dreams"

Decine di giovani in fila in piazza Duomo, a Milano, per una t-shirt con un disegno originale del writer da 1,5 milioni di followers

Decine di ragazzi hanno risposto all'appuntamento lanciato dal tiktoker 'Sex dreams', writer milanese diventato celebre sui social per le sue opere disegnate direttamente su t-shirt, jeans e abiti di ogni tipo. E così, all'ombra del Duomo di Milano, ecco la fila per avere un disegno sul proprio indumento, con qualcuno che è persino andato appositamente in un noto store di fast fashion per comprare una maglietta bianca da decorare con la bomboletta spray.

"Da diversi anni faccio arte e musica - racconta 'Sex dreams' ai microfoni di Milano Today -. Non avevo mai usato Tik Tok, ma è bastato mettere online qualche video delle mie performance estemporanee e sono piovuti i follower. Sulle magliette disegno quello che mi ispira la persona che ho davanti, cerco di interpretare la sua personalità dai pochi sguardi che ci scambiamo, e devo dire che la risposta della gente è fantastica. Sì crea un legame, ed è una cosa molto bella".