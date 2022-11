Timothée Chalamet a Milano: centro bloccato da migliaia di fan, evento sospeso. Video

L'attore si trova in città per la prima di Bones and All

L'uragano Timothée Chalamet si abbatte su Milano. Il 26enne attore americano, tra i nomi più amati di Hollywood, è arrivato sabato pomeriggio nel capoluogo lombardo per la prima di Bones and All, il film di Luca Guadagnino che lo ha visto impegnato sul set insieme a Taylor Russel.

Migliaia di fan si sono appostati fuori dal The space, in pieno centro città, per vedere arrivare il divo, tanto che alla fine l'evento è stato sospeso per ragioni di sicurezza. Lo stesso attore ha condiviso sui social una storia in cui scrive "l'hanno spento" - "sospeso" in pratica - con una faccina triste.

Già qualche ora prima giovani e meno giovani, tutti alla ricerca di una fotografia con l'attore, si erano accalcati fuori dall'aeroporto e dall'hotel in cui alloggia il 26enne, già candidato al Premio Oscar come miglior attore per "Chiamami col tuo nome".