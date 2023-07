Troppa pioggia, saltano i tombini in Stazione Centrale

Allagamenti in Stazione Centrale a Milano a causa del nubifragio che si è abbattuto sulla città nella mattinata di giovedì 6 luglio. Le condutture non hanno retto il carico d'acqua - in poche ore è caduta la stessa quantità che normalmente cade in metà luglio - e hanno iniziato a "rigurgitare" acqua piovana. Le immagini sono state riprese da diversi passeggeri e sono state diffuse sui social.