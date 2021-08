Cosa resta della torre bruciata a Milano, le immagini spettrali. Video

Un gigante bruciato, una enorme torcia ormai annerita. Sono spettrali le immagini che arrivano da via Antonini il giorno dopo la grande paura. Di torre dei Moro, un palazzo inaugurato dieci anni fa, alto sessanta metri, resta una carcassa e poco altro. La facciata non esiste praticamente più, l'edificio è a tutti gli effetti instabile - a causa del calore che potrebbe aver minato la struttura - e tutto intorno ci sono soltanto detriti e carcasse di auto, perché almeno una ventina sono andate a fuoco dopo essere state colpite da pezzi incandescenti venuti giù dal palazzo.

L'incendio devastante di domenica, che soltanto per caso non è finito in tragedia, ha trasformato quel palazzo avveneristico nel nulla, o quasi. Le settanta famiglie che vivevano lì non ci sono più e le loro case al momento sono vuote e danneggiate.

Per tutta la giornata di lunedì, dopo aver spento gli ultimi focolai attivi, i pompieri sono andati avanti con le operazioni di messa in sicurezza dell'area, "volando" anche sui tetti dei condomini vicini per rimuovere il materiale bruciato caduto dal grattacielo. Poi è stata la volta dei sopralluoghi del nucleo investigativo antincendio e delle operazioni di verifica interne.

Così i caschi rossi, a poche ore dal rogo, sono tornati nel palazzo in cui avevano sfidato le fiamme, riuscendo a portare tutti in salvo. Quel pomeriggio una grande mano ai pompieri l'hanno data i condomini - alcuni hanno bussato alle porte degli altri invitandoli a fuggire - e due poliziotti, tra i primi ad accorrere sul luogo del disastro. L'equipaggo di una Volante di passaggio ha infatti notato l'enorme colonna di fumo che proveniva da torre dei Moro e non ci ha pensato due volte prima di intervenire. Gli agenti, poi subito raggiunti dai vigili del fuoco e dai soccorritori, sono entrati nel condominio mentre il rogo era ancora ai piani alti e hanno dato il via all'evacuazione portando in salvo i primi residenti.

Ore dopo, a serata ormai inoltrata, è arrivata la notizia tanto attesa: nessuna vittima né ferito grave. Una sorta di miracolo, anche se adesso torre dei Moro è poco più che un gigante bruciato.