Milano, moto e scooter al centro dell'incrocio: il rapper che blocca il traffico per girare un video musicale

Moto che sgommano, altre che "deviano" il traffico e altre ancora che vanno via su una sola ruota. Auto ferme, costrette a stare ferme. E al centro dell'incrocio un giovane vestito di bianco, che si muove - e canta - mentre altri due ragazzi lo riprendono.

Cartoline da via dei Missaglia a Milano, che domenica pomeriggio è stata completamente bloccata per qualche minuto da alcuni giovani che, stando a quanto appreso, stavano realizzando delle immagini per un videoclip musicale.

L'incrocio con via Manduria, come mostrano le immagini pubblicate sui social dalla pagina "Welcome to favelas", è stato letteralmente paralizzato per la "gioia" degli automobilisti, che hanno risposto a colpi di clacson. I giovani, senza preoccuparsi particolarmente, sono andati avanti nella loro esibizione fino a quando hanno finito le riprese, che - data l'assenza delle forze dell'ordine - con ogni probabilità non erano autorizzate. Il protagonista, secondo alcuni commenti sui social, sarebbe un giovane rapper agli esordi.