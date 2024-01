Il mitico tram di Milano diventa un pezzo da museo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quasi un secolo ha sferragliato per le strade di Milano, diventando una delle icone più celebri della città. Ora, per il mitico tram "a carrelli" è arrivata l'ora di diventare un pezzo da museo. La vettura su rotaia, costruita nel lontano 1927 ed entrata in servizio l'anno seguente, è entrata infatti a far parte della storica collezione di mezzi di trasporto esposta al Museo della Scienza e della Tecnica, e sarà visibile al pubblico a partire da venerdì 26 gennaio.

Il tram, dall'inconfondibile colore arancione, andrà a fare compagnia al suo antenato, il vecchio "Gamba de legn", che per primo contribuì alla realizzazione di quella che è l'attuale rete tranviaria di Milano. Sul fronte il numero della linea, la Uno, e la scritta "Museo scienze" al posto del cartello che indica il capolinea. Gli interni, oggetto di un'opera di restauro e conservazione, sono quelli di una volta. L'obliteratrice meccanica, le panche in legno e i comandi in ottone, ferro e plastica del quadro di comando. "Si tratta di un pezzo di storia di Milano - spiega il direttore del Museo della Scienza e della Tecnica, Fiorenzo Marco Galli -. In un certo qual modo questo vecchio tram è un po' il precursore di quel full electric di cui oggi si parla tanto quando si affronta il tema della mobilità urbana".