Ragazzo di 14 anni muore investito da un tram. Video

Non c'è stato nulla da fare per il giovane di 14 anni investito da un tram in via Tito Livio intorno alle 8.15 di martedì 8 novembre. Il ragazzo, che secondo una prima ricostruzione stava attraversando i binari con la propria bicicletta, sarebbe stato travolto dal convoglio numero 16 finendo senza scampo sotto le ruote del mezzo Atm. Sul posto i Vigili del fuoco di Milano, che non hanno potuto fare altro che estrarre il corpo senza vita del giovane. L'incidente è avvenuto nei pressi di una scuola all'angolo con via Albert Einstein.