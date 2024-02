Con i trattori lungo le vie di Milano per bloccare il traffico e protestare contro il taglio degli incentivi europei al settore agricolo. Così gli agricoltori lombardi hanno voluto manifestare giovedì 1 febbraio davanti al Pirellone, esprimendo il proprio malessere per i mancati sussidi dell'Unione europea e per una politica che li penalizza. L'inconsueto presidio, partito da Melegnano e arrivato fin sotto al palazzo della Regione Lombardia, andrà avanti fino alle 20.

"Senza incentivi europei l'agricoltura non può andare avanti - spiega Cristian Belloni, uno degli agricoltori scesi in piazza -. Noi così non riusciamo più a campare. Vogliono farci mangiare la carne sintetica e la farina di grillo. Il grillo però non fa la farina, quindi di cosa stiamo parlando? Siamo stanchi e vogliamo essere tutelari dal Governo e dall'Europa".