Treno Trenord diretto a Milano deraglia in stazione a Carnate: le immagini del disastro. Video

Eccole le immagini dell'incidente ferroviario avvenuto mercoledì mattina a Carnate, in Brianza. Un treno Trenord è deragliato poco dopo la stazione ferroviaria: 4 vagoni sono usciti dai binari e almeno uno si è ribaltato. Lo schianto si è verificato alle 11.59. Il treno coinvolto, stando a quanto comunicato da Trenord, è il 10776, partito da Paderno e diretto a Milano Porta Garibaldi. Una delle carrozze ha sfondato il muro esterno di un condominio e si è fermata a pochi metri dalle case.

A bordo stando a quanto appreso c'erano una sola persona, un passeggero di 49 anni. Sembra che ai comandi del convoglio non ci fosse nessuno, perché il treno - per cause non chiare - era partito da solo dalla stazione di Paderno Robbiate.