Tribunale dei brevetti a Milano, Sala: "Ci speriamo, ora tocca al Governo"

"Come Amministrazione comunale abbiamo fatto tutto quel che dovevamo, ora è una questione politica in cui può intervenire solo il Governo". Così il sindaco di Milano Beppe Sala parla della prossima assegnazione della sede del Tribunale europeo unificato per i brevetti, per la quale il capoluogo lombardo è in prima fila. L'organismo permetterà a partire dal primo giugno 2023 di unificare a livello comunitario tutti i brevetti presenti nei paesi aderenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia.