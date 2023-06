La truffa dei selfie a Milano: lo sfogo della turista è virale

È diventato virale in rete il video di una turista inglese a Milano pubblicato su TikTok. La ragazza racconta che in pochi minuti hanno cercato di truffarla per ben due volte in centro a Milano, dove si trova insieme al fidanzato per una vacanza.

Il primo episodio avviene in piazza Duomo. Lei e il suo ragazzo si stanno scattando delle fotografie, dei selfie, quando uno sconosciuto si offre di fargli una foto per 3 euro. Loro accettano e l'uomo comincia a scattare facendogli anche cambiare posizione. Alla fine invia 10 foto al cellulare della ragazza e pretende 30 euro. E non accetta un 'no' come risposta tanto che gli accompagna a un bancomat isolato per incassare il suo conto. Per fortuna la coppia di turisti s'impone e non lo paga, stando al racconto della ragazza.

La stessa turisti dal Castello Sforzesco racconta dei venditori di braccialetti di corda, quelli che ti mettono il bracciale sulla spalla dicendo che te lo regalano ma poi pretendono i soldi. Nel caso della coppia volevano 10 euro. Per concludere la tiktoker lancia un appello ai futuri turisti della Madonnina: "Venite a Milano, ma attenti ai truffatori".