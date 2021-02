Pavia, comprava appartamenti e negozi con i soldi dei più fragili: arrestato ex assessore ai Servizi sociali. Video

Una truffa durata quasi 10 anni ai danni di persone non autosufficienti affidate alle sue cure. Protagonista della vicenda Sergio Contrini, ex assessore ai Servizi sociali e amministratore dell’Azienda servizi alla persona del Comune di Pavia. Il 65enne, insieme a un complice, avrebbe per anni approfittato del suo ruolo di affidatario delle persone fragili rubando ingenti somme di denaro dalle loro proprietà o spendendo per conto proprio i soldi dell’Azienda servizi alla persona.

In totale, secondo la Guardia di Finanza di Pavia, Contrini e il complice avrebbero intascato, negli ultimi 10 anni, circa 1,2 milioni di euro, comprando immobili, gioielli e numerose attività commerciali, negozi per i quali i due avrebbero addirittura beneficiato di 18mila euro di “Ristori” per l’emergenza Covid.