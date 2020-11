Truffe agli anziani, la Polizia Locale nelle piazze per spiegare come riconoscerle ed evitarle

Una campagna informativa nelle piazze e nei mercati rionali di Milano per spiegare agli anziani come riconoscere ed evitare una truffa, o semplicemente per indirizzare le vittime verso un adeguato supporto psicologico.

È la nuova campagna anti raggiri messa in campo dal Comune e dalla Polizia Locale, che a partire da questo weekend è scesa per le strade mettendo i suoi agenti al servizio dei cittadini più anziani, informandoli sui numeri d'emergenza da chiamare, su come contattare il Pool antitruffe e su come chiedere l'aiuto di un professionista che aiuti a superare un episodio traumatico legato a una truffa.