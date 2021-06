A Milano torna 'la moda' dei ragazzi che si tuffano nei navigli

Incitamento della folla, tra urla più o meno sobrie, e tuffi nella acque del Naviglio, di testa, a bomba e perfino con capriola. È quanto mostrano alcuni video pubblicati sulla pagina Instagram 'milanobelladadio' tra sabato e domenica.

In uno dei filmati si vede un ragazzo lanciarsi in acqua e nuotare fra applausi e commenti di incredulità; in un altro tre ragazzi si tuffano per poi tornare verso la riva a bracciate; e in un terzo video, ancora, un giovane si lancia in acqua con tanto di capriola in aria all'indietro.

Non è la prima volta che i più giovani si tuffano (illegalmente) nei Navigli. La scorsa estate quella di buttarsi in acqua nei canali della città era diventata una sorta di moda, sempre corredata (e alimentata) da numerose testimonianze pubblicate sui social. Addirittura nel 2020 alle nuotate era stata associata la folle e pericolosissima sfida di buttarsi nel Naviglio grande proprio mentre arrivavano i battelli turistici, provocando il terrore dei manovratori.