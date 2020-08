Video: Ibra e il tuffo dal suo yacht da oltre 8 milioni di euro: "Leone sulla terra, squalo in acqua"

Lo stile non è di certo quello di Tania Cagnotto, ma quello che importa è la sicurezza di sè: "Leone sulla terra, squalo in mare". E' questa la didascalia che accompagna il tuffo di Zlatan Ibrahimovic, 39enne attaccante del Milan, in vacanza con la famiglia.

ll video è stato postato sui social del centravanti svedese. Il giocatore, infatti, in questi giorni si trova nei pressi di Saint Tropez in vacanza, insieme alla moglie Helena Seger e i figli. Degna di nota è anche la sua barca: si tratta dell'"Unknown", uno yacht Riva 100 Corsaro con un costo stimato superiore agli 8 milioni di dollari. Mezzo di quasi 30 metri, può ospitare fino a 10 persone con quattro camere di cui tre suite. Ma non manca uno spaziosissimo salone e un'area relax sul ponte principale. La sua costruzione risale a 2 anni fa.