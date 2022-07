In bicicletta dalla Tunisia e Milano per donare soldi alle Ong che salvano i migranti

Con la sua bicicletta ha percorso la rotta che dalla Tunisia porta fino a Milano, raccogliendo fondi online per fare una donazione a Resq - People Saving People, Ong impegnata a salvare le vite dei migranti nel Mar Mediterraneo. È l'impresa di Vincenza Lofino, cooperante residente nel capoluogo lombardo che ha unito la sua passione per il ciclismo all'impegno umanitario, viaggiando per più di 3mila Km in sella alla sua due ruote.

"Il salvataggio dei migranti in mare è un argomento politicamente divisivo - racconta Vincenza - Io però ho scelto da che parte stare, e sto dalla parte di chi salva delle vite. Per questo ho realizzato una specie di diario di viaggio, concludendo ogni tappa del mio percorso con la richiesta di fare una donazione su Gofundme, piattaforma online per il fund raising. In tutto sono riuscita a raccogliere più di 3.400 euro, che saranno tutti donati all'equipaggio di Resq".

Quello di Vincenza è stato però anche un viaggio alla scoperta delle bellezze italiane, un ciclo turismo solidale e sostenibile affrontanto tra deserti, montagne e paesaggi naturali. "Quello che più mi è rimasto dentro sono però le persone - continua Vincenza - Ho trovato un'umanità che non ti aspetti, con persone che mi hanno ospitato in casa propria, raccontando e condividendo con me le proprie storie. Un'esperienza davvero unica, che ti rimette in pace con il mondo".