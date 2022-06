Derubato in diretta Twitch davanti al Duomo

Un noto streamer milanese della piattaforma Twitch è stato derubato in piazza Duomo in "diretta" qualche ora fa. Marco Ghino, 35enne che sul web è conosciuto come Erkole o 'Arrogancer milanese' (quasi 100mila follower), stava facendo una diretta insieme a un'amica davanti al Duomo, quando due uomini si sono avvicinati. Mentre uno dei due lo distraeva chiedendogli informazioni su Porta Venezia, un altro, non facendosi vedere, gli ha portato via lo zaino.

Qui il video del furto in diretta

Sono stati gli stessi follower che stavano seguendo il live ad avvisarlo. Ghino è riuscito a fermare uno dei ladri, ma non ha recuperato lo zaino. All'interno, comunque, il 35enne ha specificato come non ci fossero oggetti di particolare valore.