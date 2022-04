Il video messaggio di Shevchenko agli ucraini rifugiati a Milano

L'ex calciatore del Milan si è rivolto ai connazionali in lingua ucraina per promuovere il centralino del Comune sull'emergenza profughi

"Siamo qui per voi, e risponderemo in ucraino". Così Andyi Shevchenko, ex calciatore del Milan, si rivolte ai suoi connazionali ucraini per promuovere l'attivazione del call center 020205 dedicato all'assistenza dei rifugiati arrivati a Milano per fuggire dalla guerra.

L'ex centravanti milanista, che con i colori rossoneri ha vinto una Champions league, un campionato e una coppa Italia, ha inaugurato il centralino per l'emergenza profughi ucraini giovedì 14 aprile insieme al sindaco di Milano Beppe Sala, spiegando in un video messaggio a tutti i rifugiati sul territorio milanese che da oggi potranno richiedere informazioni agli operatori del Comune che risponderanno direttamente in lingua ucraina.