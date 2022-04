Milano, Ikea offrirà lavoro ai rifugiati ucraini

I rifugiati ucraini potrebbero essere inseriti lavorativamente all'Ikea di Corsico. La proposta, attualmente ancora in fase di pianificazione, arriva da Progetto Arca, l'associazione che a Milano si occupa dell'accoglienza profughi nei diversi hub allestiti in città.

"Siamo in fase di trattativa con il comune di Corsico, ora bisogna solo aspettare che si concluda l'iter burocratico, ma il progetto c'è - conferma il presidente di Arca, Alberto Sinigallia - Ikea si è già offerta di fornire soluzioni abitative temporanee per i profughi in arrivo sul territorio, e ora si sta studiando anche come poter fare l'inserimento lavorativo dei cittadini ucraini proprio al punto vendita di Corsico".