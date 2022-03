Ucraina, partito il "pullman sospeso" della Carovana milanese contro la guerra

È partito giovedì 31 marzo il 'pullman sospeso' carico di aiuti umanitari diretto al confine tra Polonia e Ucraina, dove da ormai più di un mese milioni di persone sono in fuga dalla guerra. L'iniziativa è stata organizzata dal gruppo 'Carovana milanese contro la guerra', che riunisce sotto di sé Camera del non lavoro | ADL Cobas, Brigata Sanitaria Soccorso Rosso, Ri-make, RiMaflow, Rete Fuori mercato, Casa Sherwood Onlus, La Fabbrica Onlus, Arci Grossoni, Nuova Casa del Popolo di Novate Milanese, Ya Basta Milano, Casa Loca, Collettivo Kasciavit, Macao e Gruppo Porti Aperti.

La carovana, piena di cibo, vestiti e medicine donati da singoli cittadini e acquistati tramite raccolte solidali, arriverà nella città di Medyka, in Polonia, venerdì 1 aprile, per poi passare il confine e dirigersi verso la città ucraina di Leopoli. Da qui, una volta consegnato il carico di aiuti, il 'pullman sospeso' tornerà in Italia con a borbo 50 rifugiati in cerca di asilo.