Udinese-Inter 1-2: i nerazzurri tengono il passo del Milan

L'Inter resta a -2 dal Milan a tre giornate dal termine del campionato di Serie A grazie al successo per 2-1 in trasferta a Udine. I nerazzurri vanno in gol due volte nel primo tempo con testa di Perisic al 12' su calcio d'angolo, poi con Lautaro Martinez al 39' su calcio di rigore contestato nell'esecuzione ma regolare: l'interista ribadisce in rete dopo che la palla aveva colpito il palo, ma è tutto corretto perché l'estremo difensore bianconero Silvestri aveva avuto un contatto con la sfera, rimettendola in gioco.

L'Udinese nel secondo tempo prova a recuperare e riesce ad accorciare le distanze con una straordinaria punizione di Deulofeu al 72', deviata da Handanovic (rientrato dopo lo stop) ma con palla recuperata dai padroni di casa: Pusssetto la mette in gol ed è 1-2. Da segnalare un gol di Vidal (Inter) annullato per fuorigioco. Il finale è con l'Udinese avanti, ma senza riuscire ad agguantare il pari.

L'Inter si trova così a 75 punti, il Milan a 77 e mancano tre giornate. Solo la matematica tiene in gioco anche il Napoli (70) e la Juventus (69) per lo scudetto. L'Udinese è dodicesimo a 43 punti e dal campionato non ha più niente da chiedere: resterà in Serie A anche l'anno prossimo e la zona Europa è comunque lontana.