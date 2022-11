Così gli ultras dell'Inter cacciano i tifosi dalla curva: il video

Minacce, spintoni e strattonamenti. Così, gli ultras dell'Inter hanno cacciato gli altri tifosi dalla curva in occasione della partita tra Inter e Sampdoria. Un segno di 'lutto' per omaggiare il capo curva Vittorio Boiocchi, ucciso poco prima della gara in un agguato. Contro i responsabili sono scattati diversi daspo ma non solo: il procuratore di Milano Marcello Viola, che coordina temporaneamente anche il pool antiterrorismo, ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza ipotesi di reato né indagati al momento, sui fatti che hanno portato allo svuotamento della curva nord dell'Inter, con azioni dei capi ultrà.

In giornata, il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha emesso quattro Daspo nei confronti di quattro ultras della curva Nord ritenuti responsabili della "cacciata" degli altri tifosi nerazzurri dalla Nord durante Inter-Sampdoria. Quella sera, infatti, dopo l'omicidio di Vittorio Boiocchi - lo storico capo ultras dell'Inter ucciso sotto casa sua da due killer poi fuggiti in moto - la curva era stata letteralmente svuotata dagli ultras in segno di lutto per la morte del 70enne con gli altri supporters costretti ad abbandonare il settore.

"L'evento, oltre ad aver suscitato un importante clamore mediatico, ha avuto un'ampia diffusione sui social network dove alcuni tifosi hanno descritto gli atti intimidatori e violenti subiti, sottolineando il clima di paura venutosi a creare, anche per la presenza di donne e bambini", hanno sottolineato da via Fatebenefratelli in una nota.