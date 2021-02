Ultra-Flowers: a Milano la mostra di foto scattate con la luce multispettro della polizia scientifica. Video

Apre al pubblico mercoledì 3 febbraio "Ultra-Flowers", la mostra fotografica di Marco Casino, Pietro Baroni e Andrea Bottazzini, già autori del successo di "Pandemic Stains": la collezione di fotografie sul Covid-19 realizzata con le speciali luci ultraviolette solitamente in dotazione alla polizia scientifica e forense.

Una tecnica, quella della luce UV, usata anche per questo nuovo lavoro, realizzato parallelamente a "Pandemic Stains", ma riservato a foto di "still life", le cosiddette nature morte. "Nella galleria sono esposti 23 scatti di fiori e piante che attraverso la speciale luce multispettro mostrano colori solitamente invisibili all'occhio umano - spiegano i 2 fotografi e autori della mostra, Marco Casino e Pietro Baroni - È una continuazione del progetto precedente perché come quello mostra una realtà che non ti aspetti, quasi onirica o da film".

All'interno dello spazio espositivo, curato da Denis Curti, anche una speciale stanza in cui le piante ritratte nelle fotografie sono esposte sotto alla luce UV per permettere ai visitatore di capire con i propri occhi la differenza degli spettri di colore semplicemente illuminando i fiori con la torcia del cellulare.

"Ultra-Flowers" resterà aperta al pubblico fino al 13 marzo 2021 al Leica Store di via Giuseppe Mengoni 4, a Milano. L'ingresso è gratuito, ma contingentato in base alle normative sul Covid-19, ed è quindi consigliata la prenotazione al seguente link.